В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 29 января сотрудниками полиции в ходе проведения локальных отработок возле озера «Торгай», расположенного на территории Иргизского района оставлена автомашина Toyota Land Cruiser, в которой помимо 61-летнего водителя находились два пассажира. - Во время осмотра в багажнике автомашины была обнаружена и изъята различная рыба весом более 330 килограммов. По данному факту проводятся следственные действия ст.335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», - рассказали в пресс-службе полиции. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.