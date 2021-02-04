Иллюстративное фото из архива "МГ" В регионе действуют 12 ПЦР-лабораторий, способных проводить около 7 тысяч тестов в день, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. По словам руководителя отдела развития общественного здравоохранения и мониторинга государственных программ областного управления здравоохранения Ермек Шмалиев, с начала пандемии в области проведено 643 тысячи ПЦР-тестов. Для сравнения, население области составляет 655 957 человек. - С начала пандемии в области было проведено 643 тысячи ПЦР-тестов, что является самым высоким показателем на душу населения в стране. Среднесуточный показатель в январе составил 3856 тестов. Количество ПЦР-тестов, проведенных в регионе в январе 2021 года, увеличилось на 29% по сравнению с декабрем прошлого года,- сказал Ермек Шмалиев.