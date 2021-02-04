Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 4 февраля, в онлайн формате перед населением отчитался аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов. Он рассказал о социально-экономической ситуации и развитии района, о проводимой работе и проблемах. Как стало известно, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции и объявленного ЧП в стране, 1350 жителей района получили помощь от государства на общую сумму 30 млн тенге. Помощь на общую сумму 39,8 млн тенге получила 171 малообеспеченная семья. За нарушение карантина было составлено 36 адмпротоколов и выписано штрафов на сумму было 1,4 млн тенге. - В районе 18 школ, с контингентом учащихся 2576 человек. В прошлом году в шести объектах образования провели капитальный ремонт, - рассказал Нурлан Рахимжанов. К слову, жители нескольких сел района пожаловались на плохое качество глобальной сети. - Детей (студентов – прим. автора) отпустили на дистанционное обучение. Но из-за плохого интернета они вынуждены жить в городе, чтобы получать образование, - пожаловался житель села Бисен Бауыржан Жумагалиев. Аким района ответил, что о проблеме им известно. - В селе Хан Ордасы проводят портал и оптиковолоконная связь будет у 128 абонентов села, - ответил Нурлан Рахимжанов, и добавил, что сотовые операторы «Билайн» и «Ксел» в этом году планируют обновление установок до сигнала 3G. Присутствовавший на онлайн отчетной встрече первый заместитель акима области Мухтар Манкеев прокомментировал ситуацию с подземными водами. Ранее жители района пожаловались, что если раньше при копании земли грунтовые воды были на уровне 15-20 см, то сейчас уровень подземных вод упал. - Мы провели исследование подземных вод с привлечением специалистов и могу сказать, что научных доказательств, что уровень воды в подземных источниках упал, нет, - сказал Мухтар Манкеев. Важным вопросом в районе остается строительство автомобильных дорог до областного центра. Впрочем и ее планируют решить в ближайшие годы. К слову, в этом году продолжится строительство дороги Казталовка-Жанибек-граница РФ. Также на повестку дня межведомственной комиссии двух стран поставлен вопрос о возвращении в собственность Бокейординского района земель, отданных в аренду под полигон российским военным. - Наша позиция такова – мы хотим по возможности вернуть земли для их последующего использования в сельском хозяйстве, - отметил первый замакима области.