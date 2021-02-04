Следствие ведется по статье 387 УК РК "Уклонение от воинской службы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 600 молодых новобранцев отправятся на воинскую службу из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации начальника отдела комплектования управления по делам обороны города Уральск Нурлана  Баймуханова, в отношении призывника, выпрыгнувшего из окна третьего этажа здания военкомата, начато досудебное расследование по статье 387 УК РК "Уклонение от воинской службы". – По окончанию следственных действий будет предоставлена дополнительная работа, - отметил Нурлан Баймуханов. Между тем, мама призывника сообщила, что не в курсе сложившейся ситуации и начатого уголовного дела. По ее словам, она тоже написала заявление в полицию, указав, что ее сына вынудили выпрыгнуть из окна. – Сын находится дома, потихоньку начинает ходить на костылях, на улицу не выходит. Про уголовное дело в отношении моего сына я не знаю. 22 декабря я написала заявление в полицию, проводилась очная ставка, - рассказала женщина в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". Напомним, инцидент произошел 8 декабря. Из окна третьего этажа здания департамента по делам обороны ЗКО выпрыгнул призывник. Тогда руководитель управления по делам обороны города Уральск Рафхат Мажитов рассказал, что юноша подлежал призыву, ему неоднократно направлялась повестка, но он их игнорировал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  