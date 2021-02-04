Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", в самотечном канализационном коллекторе Зачаганска поднялся уровень сточных вод. - Это возникло из-за обильного таяния снега. В настоящее время возникла угроза подтопления Областной детской многопрофильной больницы и подвалов многоэтажных домов, - пояснили в ТОО "Батыс су арнасы". Также в БСА отметили, что была приостановлена работа ПНС-39 (повысительная насосная станция). - В связи с этим было отключено водоснабжение в микрорайонах Арман, Коктем, Кен дала, Сарытау, Жаксы аул, Аул ученых, а также в районах Птицефабрики, Медколледжа, ул. Мункеулы и в здании спецЦОНа, - отметили в БСА. Стоит отметить, возможно, отключение водоснабжения в Зачаганске.