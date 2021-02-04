Скриншот с видео Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как огромное количество рыбы выплыло на поверхность воды. По словам автора ролика, действие происходит на реке Деркул в районе поселка Ветелки. – Парни, смотрите сколько рыбы здесь. Рыба задыхается на Деркуле. Вот щука сидит, смотри сколько малька. Это все у нас на Деркуле, - комментирует видео мужской голос. Руководитель отдела контроля Акжайыкской инспекции лесного хозяйства и животного мира Николай Разваров сообщил, что действительно такой факт имел место быть на территории района Байтерек. – Водоем мелкий, это река Деркул, район поселка Зеленое и поселка Черноярово. Мы сейчас на месте и выполняем практическую работу, бурим лунки. Рыба не погибла, но рыба подходит к лункам, так как им не хватает воздуха. Поэтому мы вынуждены бурить лунки, чтобы им поступал воздух и рыба отдышалась, - рассказал Николай Разваров.