По информации департамента агентства РК по делам госслужбы по ЗКО, заместитель руководителя департамента комитета промышленной безопасности МЧС РК по ЗКО Азамат Есенов был задержан в городе Аксай. Он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

". 14 декабря Бурлинский районный суд рассмотрел это дело. Азамат Есенов был признан виновным в совершении административного правонарушения, он был арестован на 15 суток и лишен права управлять транспортным средством сроком на 7 лет, - сообщили департаменте агентства РК по делам госслужбы по ЗКО .

Иллюстративное фото из архива "МГ"– Медицинское освидетельствование показало, что у Азамата Есенова средняя степень опьянения. В отношении него сотрудники полиции составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Кроме этого, 3 февраля дисциплинарное дело Азамата Есенова рассмотрели на заседании совета по этике, где приняли решение направить в МЧС РК рекомендацию об увольнении Азамата Есенова. – Мнения членов совета касательно применения вида дисциплинарного взыскания разделились, однако большинством голосов было принято решение о направлении в адрес министра по чрезвычайным ситуациям РК рекомендации по наложению на Азамата Есенова дисциплинарного взыскания в виде «увольнения с занимаемой государственной должности» за грубое нарушение законодательства о государственной службе и норм служебной этики государственных служащих.