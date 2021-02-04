Иллюстративное фото из архива "МГ" Мобильное приложение Aahyq в пилотном режиме используют 55 субъектов предпринимательства в Алматы, Нур-Султане и Караганде, сообщается на сайте НПП "Атамекен". Зарегистрировано уже более 8 тысяч фиксаций посетителей. По данным нацпалаты, в перспективе предприниматели, использующие приложение, смогут работать с меньшими ограничениями, то есть фактически переход региона из одной зоны в другую для них будет незаметен. Многие компании уже не переживут локдауна и карантина, как в прошлом году: с 1 января 2021 года перестали действовать государственные меры поддержки, отметил первый заместитель председателя правления "Атамекена" Нариман Абильшаиков. Он подчеркнул, что в пилотном проекте участвуют бизнесмены, которые самостоятельно изъявили желание. - Для чего это делается? У нас регионы из одной зоны в другую перескакивают, соответственно, нет чёткого понимания, как предприниматель будет работать даже в ближайшие выходные. У бизнесмена есть обязательства перед клиентами, и для определения какого-то среднесрочного понимания мы хотим в пилотном режиме это приложение попробовать. Пока в "пилоте" участвуют фитнес-клубы, SPA-салоны, бассейны. Если практика себя зарекомендует, то будем вносить предложения в Минздрав, в санэпидемконтроль для применения этой практики для других отраслей, которые ещё не возобновили свою деятельность или работают с ограничениями, – отметил зампред Нацпалаты. Работающим рынкам, ТРЦ и магазинам у дома нет необходимости внедрять QR-коды. Эта мера необходима в тех сферах, где бизнес ещё не может возобновить свою деятельность, подчеркнули в "Атамекене". В течение двух-трёх недель инициаторы нововведения проанализируют промежуточные итоги пилотного проекта, после чего будет принято решение о его перспективах. На сегодняшний день под запретом находится деятельность 13 тысяч субъектов предпринимательства. По данным НПП "Атамекен", 9% предпринимателей из 42 тысяч опрошенных планируют закрыть свой бизнес, ещё 11% – сократить штат.