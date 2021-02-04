Организатор земельных митингов в Атырау в 2016 году Макс Бокаев вышел на свободу 4 февраля, сообщает "Акжайык". Макс Бокаев вышел на свободу Фото из социальных сетей По словам Бокаева, рано утром в его барак неожиданно пришли сотрудники УИС и попросили пройти с вещами на выход. По информации издания, это сделано для того, чтобы не создавать ажиотаж вокруг освобождения политического активиста и не собирать людей, которые хотели бы встретить Бокаева у ворот колонии. Из колонии Макс вместе со встретившими его активистами направились на площадь Исатая и Махамбета. Как сообщил корреспондент издания, интернет-связь на площади была полностью отключена. После встречи активист уехал домой. Напомним, в Атырау 24 апреля 2016 года состоялся массовый митинг протеста против поправок в земельный кодекс. Митинг собрал, по подсчетам организаторов, несколько тысяч человек. Макс Бокаев и Талгат Аян были в числе организаторов митинга. В ноябре того же года оба они были осуждены и приговорены к пяти годам лишения свободы. В апреле 2018 года Талгат Аян вышел на свободу. Неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы за хорошее поведение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  