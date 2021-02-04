По информации пресс-службы управления образования ЗКО, в 205 школах области заработали школьные столовые. Горячим питанием охвачены учащиеся 1-4 классов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. Из них 115 школ работают в штатном режиме, в 90 школах функционирует комбинированный режим обучения. –В Акжайыкском, Бурлинском, Сырымском и Шынгырлауском районах в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией решено пока не возобновлять работу школьных столовых, - отметили в управлении образования ЗКО. К слову, в столовых усилены ограничительные меры, а заполняемость помещений не должна превышать 30%.