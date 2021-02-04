По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки в стране выявлено 1 280 новых случаев заболевания COVID-19, 109 из которых приходятся на долю ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 191 639 случаев, в нашей области - 11 307. – На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек, из них в стационарах находятся 5 799 пациентов. Состояние 259 человек врачи оценивают как тяжелое, в состоянии крайней степени тяжести находятся 57 пациентов. 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ, - сообщили в МВК РК. Согласно матрице эпидситуации, 4 февраля ЗКО вновь переместилась в "красную" зону.