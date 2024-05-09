Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев сообщил, что семена для ярового сева полностью заготовлены. Потребность семян для сева в этом году составляет 27,7 тысячи тонн.

Берик Ситказиев также отметил, что на программы субсидирования и услуги в области растениеводства в этом году выделено 1,9 миллиарда тенге. Из них 1,4 миллиарда тенге направлены на программы субсидирования растениеводства, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Программы субсидирования:

субсидирование развития семеноводства – 284 миллиона тенге,

субсидирование стоимости удобрений – 359 миллионов тенге,

субсидирование стоимости пестицидов – 189 миллионов тенге,

на развитие производства приоритетных культур – 495 миллионов тенге.

субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды – 37 миллионов тенге.

По словам Ситказиева, с начала года через АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Кен дала» на весенне-полевые работы выделено 2,4 миллиарда тенге. Выданы кредиты на сумму 2,2 миллиарда тенге. Дополнительно планируют выделить еще 8,7 миллиарда тенге. Прием заявок все еще продолжается.