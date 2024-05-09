По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, в четырех районах области, где вода уже существенно спала, санврачи проводят дезинфекцию ранее затопленных домов и объектов. Мухамгали Арыспаев отметил, что на сегодняшний день провели дезинфекции:
  • 3 сибиреязвенных захоронений в Сырымском районе;
  • 4 скотомогильника в сёлах Жымпиты, Оленти, Булдырты Сырымского района и в селе Коржын Каратобинского района;
  • в Сырымском районе: водопровод села Косарал, 124 жилых дома с придворовыми территориями, септиками и уличными туалетами;
  • в селе Коржын Каратобиснкого района: здание акимата, здание школы, жилые домп, в том числе придворовые территории и уличные туалеты;
  • в Теректинском районе: скважина села Кемер, школы в сёлах Подстепное, Узынколь, Шоптикол, Тонкерис, 52 жилых дома с септиками и уличными туалетами в селе Подстепное;
  • в Бурлинском районе: медицинский пункт села Аксу, а также планируется проведение дезинфекции жилых домов пострадавших от паводка.