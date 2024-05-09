Акорда опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днём Победы.

– Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла. Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он отдал низкий поклон ветеранам и пожелал всем казахстанцам здоровья и благополучия. Президент считает, что этот день напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир.