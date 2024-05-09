Акорда опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днём Победы.
– Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла. Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он отдал низкий поклон ветеранам и пожелал всем казахстанцам здоровья и благополучия. Президент считает, что этот день напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир.
– Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам! Здоровья и благополучия всем согражданам! Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир! С Днем Победы!" - сказал глава государства.