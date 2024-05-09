По данным Бюро национальной статистики РК, 63 тысячи мужчин по имени Азамат и 73 тысячи женщин с именем Аружан проживали на момент переписи 2021 года в Казахстане.

Больше 10 тысяч раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тысяч человек), Серик (53 тысяч человек), Марат (50 тысяч), женщин – Аружан (73 тысяч человек), Мадина (59 тысяч человек), Динара (59 тысяч человек).

Именами, которые одномоментно популярны среди мужчин и женщин стали – Бахыт, Саулет. 585 тысяч человек носят унисекс имена.

Аналитики отмечают, что «бай», «бек», «жан», «хан» стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание «бек» лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание «хан» демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Больше 10 000 раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так в ТОП-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тысяч), Серік (39 тысяч), Омаров (36тысяч). Среди казахов фамилии с окончаниями ов, ев, ин (ова, ева, ина) составляет 64%. Однако анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Также в Казахстане не мало граждан, которые являются двойными тезками, как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).