В документах Василия Ивановича Грецкого указано, что родился он 1 января 1924 года, и в первый день нового года он принимал поздравления от акима области Асхата Шахарова. Глава региона навестил его и подарил телевизор. Но точной даты своего рождения ветеран не знает.

– Мама говорила, что я родился на Пасху, а старший брат во время уборки. Документы тогда при рождении не выписывали, - говорит Василий Иванович.

Родные привыкли отмечать его день рождения 9 Мая. Все они в этот день соберутся у него дома в районном центре Хромтау. Сюда ветеран переехал в 2001 году вместе с супругой. В Хромтау живет их младшая дочь Наталья.

Супруги Василия Ивановича не стало в 2015 году. Вместе они воспитали двух дочерей и сына. Сейчас у него 6 внуков и 10 правнуков.

В армию Василия Ивановича Грецкого призывали со станции Чу, где он прожил большую часть жизни. Из армии попал на фронт. После войны там же, на станции Чу работал в локомотивном депо.

Родился Василий Иванович Грецкий в Полоцке Витебской области. Когда был маленьким, семью сослали в Казахстан. Дети рано потеряли отца, всем пришлось работать - собирать хлопок на полях в Мойынкумском районе Жамбылской области.

На фронт из семьи Грецких первым призвали старшего брата, за ним и Василия. Он прошел подготовку в Алма-Ате, попал в кавалерийский корпус. Воевал в Украине, Белоруссии, Польше, Чехословакии и Германии. Домой вернулся в 1946 году. Награжден орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны II степени. За героизм: из своего пулемета он уничтожил десятки вражеских солдат.

– Пусть война больше никогда не повторится,- говорит ветеран. – Многих друзей я потерял. Сам чудом остался жив. Перед отправкой на фронт, мама положила мне в карман молитву Божьей Матери. Может, это меня и спасло.

Фарида ЗАРИП