По данным РГП «Казгидромет», восьмого мая днем на востоке ЗКО ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается усиление южного ветра с переходом на северо-западный. Днем порывы ветра дойдут до 18 метров в секунду.

В Уральске ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем +20 градусов, ночью +12.

В Атырау синоптики прогнозируют дожди и грозы, днем +22 градусов, ночью +12.

В Актобе дожди, днем +18 градуса, ночью +10.

В Актау дождь с грозой, днем +22 градуса, ночью +14.