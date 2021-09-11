На карантин закрыли несколько десятков классов в 26 школах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.

- На сегодняшний день постановлениями главных государственных санитарных врачей города Уральск и районов ЗКО в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции среди школьников и студентов на карантин закрыты 38 классов в 26 школах, также три группы в СУЗ и одна группа в ВУЗ, - говорится в сообщении.

Всего по стране, по данным Минздрава, 241 класс ушёл на карантин из-за выявленного коронавируса.

Напомним, в этом учебном году школьники и студенты начали занятия в офлайн формате. В постановлении санврача было прописано, что если в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы. Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена. Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.