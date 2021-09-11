Муж у меня –охотник любитель, а из недавней вылазки в лес вернулся без дичи. Но все равно не пустыми руками – принес полный рюкзак красной рябины. Ну а я разузнала. Как лучше использовать это внезапно свалившееся лесное богатство. А полезных свойствах рябины, думаю, все знают, поэтому расскажу именно рецепты. Вы знали, что рябину можно мариновать в банках? Готовим маринад: на 1 литр воды 600 грамм сахара, 10 грамм соли, 100 грамм 9% уксуса. Доводим до кипения.На дно 3-х литровой банки складываем 1/3 ч.л. корицы, 5 штук гвоздики, 5 штук горошин душистого перца. Засыпаем в банку ягоды. которые предварительно бланшировали 3-4 минуты, и заливаем кипящим маринадом. Стерилизуем 15 минут и закрываем капроновыми крышками. Маринованная рябина прекрасно дополняет и украшает любой салат, сочетается и с мясом и с птицей, подчеркивает вкус жареной картошечки.