Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 21 декабря по подозрению в мошенничестве была задержана 35-летняя женщина. - Днем 30 ноября подозреваемая, приехав в один из салонов красоты города, где работает потерпевшая и рекламируя себя, рассказывала, что умеет гадать и может снять порчу. Одурманив 40-летнюю местную жительницу, сразу же диагностировала порчу, якобы наложенную на ее дом. Чтобы прогнать все беды, нужно было совершить определенный ритуал для чего потребуются деньги, уверяла «экстрасенс». Доверчивая потерпевшая, поверив рассказу про порчу, сразу же передала подсудимой более 400 тысяч тенге за услуги, - рассказали в полиции. Позже потерпевшая обратилась в полицию. - В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество». Департаментом полиции Актюбинской области, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям. В связи с чем просим граждан остерегаться бесед с незнакомыми подозрительными людьми, быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не доверять свои личные сбережения чужим людям, - отметили в полиции.