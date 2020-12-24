Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в "желтой зоне" наша области находится с 22 декабря, до этого наша область находилась в "зеленой". Кроме нашей области в эту зону вошли города Алматы и Нур-Султан, а так же Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "красной зоне" по-прежнему находится Атырауская область, все остальные области - в "зеленой". Если "красная зона" обозначает введение строгих ограничительных мер, то "желтая" подразумевает сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением. В областях, находящихся в "зеленой зоне" ситуация оценивается стабильной, а даже возможно послабление ограничительных мер.Фото со страницы МВК РК