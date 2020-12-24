49-летний электрик получил ожоги на подстанции АО "ЗапКазРЭК" по адресу Зачаганск, улица 25 Чапаевской дивизии 3/1. Заместитель директора АО "ЗапКазРЭК" Сериккалий Джумагалиев подтвердил информацию и сообщил, что, возможно, работник получил ожоги из-за несоблюдения техники безопасности. - По данному факту будет проведено расследование, только после этого мы сможем озвучить причину происшествия, - сказал он. Между тем как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13.30. - Пациент получил ожог 2-3 степени головы и тела, площадь поражения составила 80%. Находится в тяжелом состоянии, был доставлен в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.