Сегодня, 24 декабря, глава региона Гали Искалиев посетил подземный водозабор в поселке Трекино. В настоящее время утвержденный запас воды составляет 65 тысяч кубометров в сутки. Работают 32 скважины, каждая из которых по проекту должна давать по 1,5 тысяч кубометров воды. В ноябре здесь увеличили мощность и уже начали бурение скважин с меньшим дебетом воды. Работы выполняет подрядная организация "Жайык гидрогеология" . Кроме этого на Трекинском водозаборе есть еще 16 скважин с меньшим дебетом воды, которые будут перебуривать ориентировочно с марта следующего года. На экспертизу передали проект бурения еще шести новых скважин, проводится техническое обследование на пять скважин. Таким образом ожидается, что будет достигнута дополнительная добыча 15 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит бесперебойную подачу воды на лето 2021 года. Гали Искалиев отметил, что качество воды не должно вызывать нареканий со стороны населения. Всего здесь функционируют 32 скважины, объем добываемой воды не зависит от уровня воды в реке Урал. – Мы провели анализ всех скважин, одна скважина давала наименьшее количество воды, в сутки добывалось чуть более 300-400 кубов. Вода подавалась в магистральный трубопровод, который снабжал водой город. Сейчас здесь добывается почти две тысяч кубов воды в сутки. Здесь самая главная логика - если вода будет добываться больше полутора кубов, то нам можно будет пробурить меньше скважин и мы опять достигнем своей цели и сэкономим бюджетные средства, при этом на 100% обеспечим город водой. 65 тысяч кубов в сутки умножаете на 365 дней и получаете 24 млн кубов в год. Весь город в год потребляет всего лишь девять млн кубов. Кроме этого у нас есть теплоснабжение, на сегодняшний день мы потребляем из реки Урал 19 млн кубов. Между тем это месторождение позволит нам поэтапно уйти от поверхностного источника воды, тем самым сберечь воду реки Урал. Бурение каждой скважины обойдется в четыре млн тенге, - рассказал заместитель акима области Аманжол Алпысбаев.