23 декабря в акимате ЗКО прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором присутствовали представители разных ведомств области. Первым с докладом выступил начальник отдела управления административной полиции Уральска Алмаз Жумапиев. Он рассказал, что в этом году по городу были установлены и введены в эксплуатацию 33 светофорных объекта, из этого числа 19 объектов с кнопками вызова для пешеходов. - До конца этого года планировалось установить светофоры еще на семи участках областного центра, из них четыре транспортных и три пешеходных, - пояснил он. Также Алмаз Жумапиев отметил, что акиматом Уральска остаются без исполнения некоторые мероприятия, запланированные на 2020 год "Дорожной картой по повышению безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы" и утвержденные акимом области. - Не установлены таймеры отсчета времени на 19 светофорах, не установлено дополнительное уличное освещение на двух нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных в районе завода "УралАрма", не установлены катафоты по пр.Абулхаир хана, от улицы С.Датова до ул. Кызылжарская, а также по ул.Гагарина и ул.Шолохова, не начаты работы по разработке ПСД по внедрению на магистральных улицах автоматической системы управления дорожного движения, не разделена парковочная площадка перед ТД "Аяжан", - перечислил Алмаз Жумапиев. Между тем заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов задал вопрос: "Чья прерогатива установки дорожной неровности, светофоров и дорожных знаков в городе?" - Многие жители города и гости говорят, что Уральск- это город светофоров, дорожных неровностей и знаков с ограничением скорости до 40 километров в час. По населенному пункту положено ехать со скоростью 60 километров в час, это же не зря придумано? Понятно, что ограничение скорости должно быть до 40 километров в час возле школ. А у нас весь город в этих знаках. И светофоры через каждые 50 метров. Деньги девать некуда? Даже по объездным дорогам, везде знак 40. Для чего? Одни пробки в городе - как-будто едем по Москве. Сами себе создаем искусственные проблемы, без того времени не хватает. Я не думаю, что есть надобность такого количества светофоров. Это нужно отработать и изучить, проверить каждую улицу, есть ли необходимость в знаках? Нужно ставить там, где это необходимо, а не как у нас - везде. Это неправильно, - заключил Тимуржан Шакимов.