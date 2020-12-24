Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, одним из распространённых нарушений в черте города является нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за что водители несут ответственность по статье 597 КоАП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". - Водители, которые оставляют свои машины на перекрёстках, проезжей части, остановках общественного транспорта, перед торговыми центрами или в любом месте дороги – могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий и «пробок», - пояснили в пресс-службе. Также в ведомстве привели примеры нарушений ПДД атырауских водителей. - 21 декабря в 10.23 водитель припарковал свой автомобиль марки Kia Rio на остановке общественного транспорта по улице Сатпаева. За данное нарушение на него составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 13 890 тенге, - проинформировал начальник управления полиции города Атырау Руслан Садиров. - В этот же день, в 10.29 водитель автомобиля Opel Mokka, припарковал свой автомобиль в неположенном месте по улице Сатпаева. Как он объяснил автоинспекторам, нарушить правила пришлось, «чтобы поскорее добраться до аптеки». В отношении него также составлен протокол по статье 597 КоАП – «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». К слову, с начала года к административной ответственности за аналогичные нарушения привлечено свыше 900 водителей.