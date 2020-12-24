Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 23 декабря, было зарегистрировано 754 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 27 случаев приходятся на ЗКО. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них 8934 в ЗКО. - На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 126 человек, из них в стационарах находятся – 4 630 пациентов. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ – 42 пациента, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК пояснили, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 83 человека. - С 1 августа зарегистрировано 44 951 заболевших, случаев с летальным исходом - 483, всего выздоровели – 32 523 человека, - отметили в межведомственной комиссии в РК.