Если 22 декабря было зарегистрировано 45 новых случаев, то за прошедшие сутки, 23 декабря, было зарегистрировано всего 27 новых случаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более шести тысяч жителей ЗКО заразились коронавирусной инфекцией Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 23 декабря, было зарегистрировано 754 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 27 случаев приходятся на ЗКО. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них 8934 в ЗКО. - На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 126 человек, из них в стационарах находятся – 4 630 пациентов. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ – 42 пациента, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК пояснили, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 83 человека. - С 1 августа зарегистрировано 44 951 заболевших, случаев с летальным исходом - 483, всего выздоровели – 32 523 человека, - отметили в межведомственной комиссии в РК.