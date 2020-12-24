23 декабря под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина состоялось совещание по итогам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 2020 году и обсуждению планов на предстоящий 2021 год. В нем приняли участие заместители акима области, руководители управлений, аким города, акимы районов в режиме видеоконференцсвязи, а также представители более 20 подрядных организаций, занимающихся дорожно-строительными работами.

По словам руководителя филиала АО «НК» КазАвтоЖол» Марата Махамбетова, в этом году на проведение ремонта на 303 км было предусмотрено 17,7 млрд тенге, в том числе 13,6 млрд тенге на реконструкцию дорог, 1,5 млрд тенге на средний ремонт, содержание - 2,6 млрд тенге. После реконструкции открыто 184 км дорожного движения, на 89 км завершен средний ремонт.

Кроме этого, реконструкция проводится на 214 км автодороги республиканского значения «Актобе-Атырау-граница РФ (Астрахань)». Проект, стоимостью 46,8 млрд тенге, будет полностью завершен в 2021 году. Ондасын Уразалин поручил руководителю местного филиала «НК «КазАвтоЖол» следить за содержанием вверенных автодорог республиканского значения.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет Ибрашов сообщил, что доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с начала года увеличилась с 56,5% до 59%. На ремонт дорог местного значения из бюджета было выделено 40,4 млрд тенге, реализовано 196 проектов. Так, по программе "Развитие регионов" реализовано 25 проектов на сумму 3,2 млрд тенге, в рамках «Дорожной карты занятости 2020» 129 проектов на сумму 20,6 млрд тенге, «Ауыл – ел бесігі» - 16 проектов на сумму 24,2 млрд тенге и «Нұрлы Жол» 26 проектов на сумму 14,8 млрд тенге.

Областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с АФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов» сделано 650 проб, 235 из них показали некачественное выполнение работ. В числе подрядчиков, нарушивших технологии, АО «МКДСМ», ТОО «ДорСнабСервис», ТОО «ИнформСтрой».

По причине несвоевременного проведения строительно-монтажных работ подрядчиками были возвращены республиканские трансферты. В этой связи Ондасын Уразалин сделал строгое предупреждение руководителям подрядных организаций.

– Вам должно быть стыдно за некачественную или несвоевременно сданную работу. Некоторые из вас допускают такое халатное отношение не в первый раз. Для пресечения подобных фактов впредь, будет составлен список компаний, недобросовестно выполняющих свои обязательства. Это будет обязательно учтено на предстоящем конкурсе государственных закупок, - предупредил аким области.

Глава региона подверг резкой критике работу по реализации дорожных проектов акима Алгинского района Мамыргали Аккагазова. В частности, качество работ по капитальному ремонту 3 улиц села Бестамак Алгинского района не соответствует требованиям, из 12 отобранных проб 11 показали некачественное строительство дороги. По данной причине заказчик обратился в суд с иском в отношении подрядчика. Аналогичная ситуация наблюдается и в связи со средним ремонтом автодороги районного значения «Богословка-Алга-Токмансай», на которую в текущем году было выделено 177 млн тенге. ТОО «СтройСервис С. Байсын» не в полном объеме выполнило работы по среднему ремонту 5 улиц города Алга. Аким города Актобе Асхат Шахаров проинформировал о развитии транспортной инфраструктуры областного центра.

По его словам, в рамках «Дорожной карты занятости» в 2020 году на ремонт автодорог на территории города и в пригородных населенных пунктах из республиканского бюджета выделено 13,9 млрд тенге. Проведены реконструкция на ул. Арынова, ул. Мәңгілік ел, проспекте Санкибай-батыра протяженностью 5,3 км, строительство 3 км на сумму 433,4 млн тенге, капитальный ремонт 30 км дорог на ул.Гарнизонная, Кленовая, Жанибек-хана, Жамбыла, улицах села Курашасай, населенных пунктов Акшат и Ясное.

Подводя итоги совещания, Ондасын Уразалин поручил акимам районов, АО «НК «КазАвтоЖол» качественно выполнять работу по содержанию дорог, очистке дорог в зимний период, усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий, акиму города предстоит отремонтировать дороги в населенных пунктах, прилегающих к областному центру, увеличить количество игровых, спортивных площадок.

Иллюстративное фото из архива "МГ"