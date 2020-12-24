Список недобросовестных подрядчиков составят в Актюбинской области
Соответствующее поручение дал глава региона Ондасын Уразалин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
23 декабря под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина состоялось совещание по итогам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 2020 году и обсуждению планов на предстоящий 2021 год. В нем приняли участие заместители акима области, руководители управлений, аким города, акимы районов в режиме видеоконференцсвязи, а также представители более 20 подрядных организаций, занимающихся дорожно-строительными работами.По словам руководителя филиала АО «НК» КазАвтоЖол» Марата Махамбетова, в этом году на проведение ремонта на 303 км было предусмотрено 17,7 млрд тенге, в том числе 13,6 млрд тенге на реконструкцию дорог, 1,5 млрд тенге на средний ремонт, содержание - 2,6 млрд тенге. После реконструкции открыто 184 км дорожного движения, на 89 км завершен средний ремонт.Кроме этого, реконструкция проводится на 214 км автодороги республиканского значения «Актобе-Атырау-граница РФ (Астрахань)». Проект, стоимостью 46,8 млрд тенге, будет полностью завершен в 2021 году.
Ондасын Уразалин поручил руководителю местного филиала «НК «КазАвтоЖол» следить за содержанием вверенных автодорог республиканского значения.Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет Ибрашов сообщил, что доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с начала года увеличилась с 56,5% до 59%. На ремонт дорог местного значения из бюджета было выделено 40,4 млрд тенге, реализовано 196 проектов. Так, по программе "Развитие регионов" реализовано 25 проектов на сумму 3,2 млрд тенге, в рамках «Дорожной карты занятости 2020» 129 проектов на сумму 20,6 млрд тенге, «Ауыл – ел бесігі» - 16 проектов на сумму 24,2 млрд тенге и «Нұрлы Жол» 26 проектов на сумму 14,8 млрд тенге.Областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с АФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов» сделано 650 проб, 235 из них показали некачественное выполнение работ. В числе подрядчиков, нарушивших технологии, АО «МКДСМ», ТОО «ДорСнабСервис», ТОО «ИнформСтрой».По причине несвоевременного проведения строительно-монтажных работ подрядчиками были возвращены республиканские трансферты. В этой связи Ондасын Уразалин сделал строгое предупреждение руководителям подрядных организаций.– Вам должно быть стыдно за некачественную или несвоевременно сданную работу. Некоторые из вас допускают такое халатное отношение не в первый раз. Для пресечения подобных фактов впредь, будет составлен список компаний, недобросовестно выполняющих свои обязательства. Это будет обязательно учтено на предстоящем конкурсе государственных закупок, - предупредил аким области.Глава региона подверг резкой критике работу по реализации дорожных проектов акима Алгинского района Мамыргали Аккагазова. В частности, качество работ по капитальному ремонту 3 улиц села Бестамак Алгинского района не соответствует требованиям, из 12 отобранных проб 11 показали некачественное строительство дороги. По данной причине заказчик обратился в суд с иском в отношении подрядчика.
Аналогичная ситуация наблюдается и в связи со средним ремонтом автодороги районного значения «Богословка-Алга-Токмансай», на которую в текущем году было выделено 177 млн тенге. ТОО «СтройСервис С. Байсын» не в полном объеме выполнило работы по среднему ремонту 5 улиц города Алга.
Аким города Актобе Асхат Шахаров проинформировал о развитии транспортной инфраструктуры областного центра.По его словам, в рамках «Дорожной карты занятости» в 2020 году на ремонт автодорог на территории города и в пригородных населенных пунктах из республиканского бюджета выделено 13,9 млрд тенге. Проведены реконструкция на ул. Арынова, ул. Мәңгілік ел, проспекте Санкибай-батыра протяженностью 5,3 км, строительство 3 км на сумму 433,4 млн тенге, капитальный ремонт 30 км дорог на ул.Гарнизонная, Кленовая, Жанибек-хана, Жамбыла, улицах села Курашасай, населенных пунктов Акшат и Ясное.Подводя итоги совещания, Ондасын Уразалин поручил акимам районов, АО «НК «КазАвтоЖол» качественно выполнять работу по содержанию дорог, очистке дорог в зимний период, усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий, акиму города предстоит отремонтировать дороги в населенных пунктах, прилегающих к областному центру, увеличить количество игровых, спортивных площадок.
