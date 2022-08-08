В регионе разъяснили о персональной ответственности первых руководителей за коррупцию подчинённых, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе Атырауской области напомнили, что за взятку прямых подчинённых руководители обязаны подать в отставку. А если коррупционное правонарушение совершат подчинённые руководителей, относящиеся к административным госслужащим, то эти руководители могут получить дисциплинарное наказание.
– С момента вступления в законную силу внесённых изменений в законодательство, в Атырауской области 42 административных госслужащих (руководителей - прим. автора) привлечены к дисциплинарной ответственности за доказанные факты коррупции их подчинённых, - сообщили в антикоррупционной службе региона.
Вместе с тем борцы с коррупцией напомнили, что даже за принятые подарки госслужащие рискуют получить штраф в размере 600 МРП или 1 837 800 тенге на 2022 год. Однако, если стоимость подарка превысит 2 МРП (6 126 тенге), то это уже будет считаться уголовным преступлением. Также уличённые в коррупции госслужащие и приравненные к ним лица теряют возможность занимать другие государственные должности. А за принятие на работу бывшего коррупционера руководителям полагается штраф.