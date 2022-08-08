По данным «Казгидромета», днём девятого августа на юго-западе ЗКО ожидается гроза, на юге - сильная жара до 36 градусов. Гроза ожидается в ЗКО На большей части страны пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
