В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что мужчина утонул в реке Урал около 16 часов восьмого августа в пяти километрах от села Талдыкол Махамбетского района. Он плавал в необорудованном для купания месте.

В 18:53 водолазы обнаружили и извлекли из воды тело погибшего 1977 года рождения.

В департаменте вновь напомнили гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде.

