По словам одного из жителей нового микрорайона Болатбека СИСЕНОВА, участок он купил еще в 2012 году у одного из предпринимателей города за 1,5 млн тенге. - На сегодняшний день в нашем микрорайоне всего 48 домов, однако все те, кто купил участки по 10 соток, поделили и продали половину участка, чтобы построить дома. В основном здесь только молодые семьи, которые приехали из районов, - пояснил Болатбек СИСЕНОВ. - Когда мы только сюда переехали, здесь было построено всего три дома. Проблема заключается в том, что у нас нет воды. Не просто нет водопровода, тут поблизости нет даже колонки. Нам приходится покупать 5-литровые бутылки или везти воду из города. Почти в каждом дворе забиты колодцы, но как бы глубоко не были расположены трубы, вода все равно мутная и дурно пахнет, употреблять ее просто нельзя. Ей мы моем посуду и полы дома. Что касается света, то раньше мы брали электроэнергию у ближайшего предприятия, но это было очень дорого. Сейчас у нас свет идет с трассы, но платим мы за него 12 тенге за киловатт, потому что это тоже частная линия. Болатбек также рассказал, что земля, на которой они все живут, раньше использовалась как свалка и промбаза, поэтому газовые трубы у них остались еще с советских времен. - Здесь у нас есть городская прописка, но названия у нашего микрорайона нет, но и микрорайоном мы называем себя сами. В акимате вообще не знают про наше существование. На карте нас нет. Когда мы вызываем скорую детям особенно ночью, то приходится идти до 9 микрорайона, потому как объяснить, что мы находимся за компанией "Маяк" очень тяжело. Врачи из поликлиники обход к нам не делают, до нас даже доехать не на чем. Ближайшая остановка находится в районе старого аэропорта, а до него не менее трех километров идти. Даже когда выборы были, нас не было в списках, про нас никто просто не знает, оказывается, - отметил мужчина. - Дети у нас ходят в 37 школу пешком. Вроде здание школы из дома даже видно, но идти до нее через степь, особенно зимой в метель далековато. В микрорайоне всего три улицы, название одной из них - Бирлик, остальные просто по нумерации. Жители микрорайона не понимают, как так получилось, что документы на участки и дома они делали в акимате, но на карте их просто не существует. - Когда зимой идет сильный снег, мы ждем, пока кто-нибудь пройдет первыми, чтобы натоптали хоть какую-то тропинку, иначе с ребенком идти невозможно, - говорит житель улицы Бирлик. - Когда дожди, то дети по колено тонут в грязи и иногда даже застревают по дороге в школу. ДЭП ни разу за четыре года, что я здесь живу, не чистили нам проезд от снега. Живем вроде в городе, а такое чувство, что далеко в заброшенном селе. Единственное, что мы хотим, это питьевую воду и карту, чтобы и скорая, и пожарные могли нас найти и приехать на вызов. Еще одной проблемой является старая свалка, которая располагается на въезде к домам. По словам жителей, "КамАЗы" до сих пор приезжают сюда и сваливают строительные и прочий мусор, который потом разлетается по дворам.