Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. - Все наши силы брошены на борьбу с инфекцией и сохранение стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, на борьбу с КВИ выделено порядка 5 миллиардов тенге, в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 миллиарда тенге на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 миллиарда тенге. С марта этого года более 3600 медицинских работников получили надбавки и премии в размере 2,9 млрд. тенге, - сообщил глава региона. Стоит отметить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603. Также работают 3 карантинных стационара на 440 коек для прибывающих из-за границы без ПЦР-тестов. - Приняты необходимые меры по укреплению материально-технической базы медучреждений. В целом, по области установлено 12 современных компьютерных томографов, 11 стационарных рентген аппаратов, 353 аппарата ИВЛ, 405 кислородных концентраторов, 626 аппаратов Боброва и 250 кислородных подушек, закуплены 41 санитарная машина, 6 мобильных передвижных комплексов и 2 передвижных медицинских комплекса на базе КамАЗа, - пояснил Ондасын Уразалин.