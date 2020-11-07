Мероприятие состоялось в Доме Дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Аким области подчеркнул, что в начале года трудно было представить, что тема борьбы с коронавирусом станет главной для всех. - Эту медаль учредил президент страны. Она называется "Халық алғысы" (Благодарность народа). Все западноказахстанцы приняли активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В первую очередь – медработники. К сожалению, среди них есть те, кто умер. Порядка 500 врачей получили надбавки за то, что заразились инфекцией, находясь на рабочем месте. Многие из них продолжили помогать людям после выздоровления, - сказал аким ЗКО Гали Искалиев. В числе награжденных – заведующая эпидотделом областного противотуберкулезного диспансера Татьяна Новокрещенова. Она считает, что борьбу с коронавирусом должен вести каждый житель региона. Необходимо укреплять здоровье, заниматься спортом, принимать витамины и минералы. - Награды достойны все без исключения медицинские работники. И техперсонал больниц и руководители. Победить коронавирус можно только вместе, - сказала она. Также медалью "Халық алғысы" наградили предпринимателей региона. В их числе – Жаслан Джакупов, Юрий Ткалун, Нургазы Сатбаев, Ляна Турсынова, Аскар Кущанов. На церемонии было отмечено, что в общественный фонд «Акжайык» поступило около 150 млн тенге. Деньги были направлены на борьбу с КВИ и помощь нуждающимся жителям области.