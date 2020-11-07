Как рассказал представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров, всего замечено в резервате одиннадцать мертвых туш баклана и пять бездыханных тушек чаек. - Совместно с ветлабораторией отобрали материал мертвых птиц и с сопровождением отправили в Нур-Султан. Ждем результатов, - сообщил Мереке Шалхаров. К вечеру, 5 ноября, стало известно еще о 4 мертвых бакланах. От комментариев – что за массовый мор птиц, пока в инспекции воздержались, но пообещали все рассказать по результатам столичных анализов. - Пока мониторим ситуацию, - подытожил Шалхаров.

