В ночь на 16 декабря горожане смогли приобрести социально значимые продукты по сниженным ценам на муниципальном рынке "Сарайшык". В ярмарке приняли участие около 150 предпринимателей, 130 из них осуществляют торговлю на рынке "Сарайшык" на постоянной основе, остальные 20 - предприниматели-оптовики. Также свою продукцию общественности представили крестьянские хозяйства из Махамбетского и Индерского районов. По словам исполняющего обязанности начальника городского отдела предпринимательства и туризма Алтынай Сарсеновой, в ходе ярмарки цены на продукты питания были снижены на 20-30%. Если в обычные дни мясо стоит 1500 тенге, ночью говядину продавали по 1300-1350 тг., казы можно было купить за 2000 тг., яйца - по 19 тенге за 1 штуку. Стоит отметить, что 5 тонн картофеля, который реализовывался по 86 тенге за килограмм, удалось распродать в течение первых 45 минут. - Время проведения ярмарки было выбрано для удобства горожан, чтобы они смогли сделать покупки перед праздником. Также мы запустили два временных маршрута из 6 автобусов до рынка: "Сарайшык" - мкр.Авангард, "Сарайшык" - ост. Академия, - рассказала Алтынай Сарсенова. Стоит отметить, что ярмарка будет проходить 16 и 17 декабря с 9.00. По желанию горожан подобная ночная ярмарка будет проведена в канун Нового года.