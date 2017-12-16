Ключи от новых автомашин получили дежурная часть ДВД ЗКО, батальоны дорожно-патрульной полиции ДВД ЗКО и УВД г. Уральска, ювенальная полиция, а также были вручены ключи от 2 коневозов, которые приобрели для транспортировки коней кавалерийского взвода и 1 эвакуатор. - Главной задачей сотрудников правоохранительных органов является защита прав граждан. Материально-техническое укрепление органов внутренних дел – одна из первостепенных задач, - заявил замакима. Также начальник ДВД ЗКО Махсудхан АБЛАЗИМОВ поздравил участников конкурса "Лучший участковый инспектор". Ими стали участковый инспектор полиции ОВД Чингирлауского района Иван КИВА, участковый УВД г. Уральска Жанибек ДУЙСИМОВ, участковый ОВД Акжайыкского района Нурлан ГАБДУШЕВ и Бурлинского района Женис ЖУМАШЕВ.