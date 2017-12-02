Так, среди открытых - средняя школа на 100 мест в с.Курылыс Индерского района, детский сад на 290 мест в поселке Индербор, дом культуры в поселке Жумыскер города Атырау и три спортивно-оздоровительных комплекса в селах Жанакаратон, Шокпартогай и Аккизтогай Жылыойского района. В целом, уходящий год отмечен в регионе высокими темпами строительства и сдачи в эксплуатацию объектов социальной сферы и инфраструктуры. Среди них - 7 детских садов общей вместимостью 1355 мест, 5 школ на 608 мест, еще две школы были капитально отремонтированы. Также в текущем году в областном центре сдали в эксплуатацию областную инфекционную больницу, а жители с.Коктогай Индерского района радовались новому зданию сельской семейной амбулатории. Были построены три новых объекта культуры - 2 дома культуры на 200 мест в селах Жанбай и Жумыскер, а также ДК в поселке Индербор. В регионе стало на 5 спортивных объектов больше. К услугам жителей открыты ФОК в селах Атырау, Акжар и три объекта в Жылыойском районе.Дана РАХМЕТОВА