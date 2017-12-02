Как рассказали организаторы соревнований, спортивный фестиваль проходит уже второй раз. В прошлом году фестиваль единоборств прошел по 6 видам спорта, в этом году желающих принять участие в соревнованиях увеличилось вдвое. Так, заявки на участие подали более 800 спортсменов. Как отметили представители городского отдела физической культуры и спорта, организовавшие фестиваль единоборств, планируется, что данные соревнования будут проходить ежегодно. В честь праздника спортсмены ММА пригласили в качестве болельщиков ребят из детского дома и подарили им подарки. Как отметил юный спортсмен Ердаулет Нурадинов, он впервые участвует в фестивале единоборств. - Я рад участвовать в фестивале единоборств, и хочу завоевать первое место. Мечтаю стать знаменитым, как известный спортсмен Лечи Курбанов, чтобы Казахстан знали во всем мире, - отметил юный спортсмен. Анна СУВОРОВА