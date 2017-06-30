В 2017 году на ремонт дорог в областном центре выделено рекордное количество средств - более 9 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На портале mgorod.kz 23 июня был опубликован опрос о состоянии дорог в Уральске.
По итогам голосования выяснилось, что 60% проголосовавших считают, что по сравнению с прошлыми годами, состояние дорог в Уральске заметно улучшилось.
20% пользователей портала ответили, что дороги ремонтируют, однако качество оставляет желать лучшего, 18% - считают что ситуация с дорогами в Уральске очень плохая и лишь 3% уверенно заявили, что ремонт качественный и они всем довольны.
- Вы совсем чокнулись? Выйдите, посмотрите, что было в прошлом году, и что сейчас... Только сегодня заметил, что дороги хорошие... ул.Чкалова (вдоль железной дороги до Желаево) года 2 назад была убитая совсем, дырка на дырке, пыль, щебенка, в прошлом году ремонтировали... сейчас что? Шикарнейшая дорога, катайся, сколько влезет. Кусок дороги от перекрестка на Абулхаир хана до 4 поликлиники, там что было год назад? Полуметровые ямы, автобусы на брюхе ползли буквально! Сейчас идеально ровная дорога...Люди, хорош уже ныть, если на вашей улице или во дворе не сделали, то сделают, смотрите ситуацию в целом, все улучшается, в 4-ом мкр., во дворе 18 дома тоже идеально сделали в этом году, месяц назад... Не вижу поводов для нытья... Все отлично!!! – пишет читатель под ником Дим.
-Ей Богу ребята! давайте будем говорить вещи своими именами. Ну есть же изменения в городе. Это не только касается дорог.Вспомните что было несколько лет назад и сравните с сегодняшним днем. Есть сдвиг. Как по Остапу Бендеру - лед тронулся. Давайте прекратим критиковать в духе - шеф, все пропало-все пропало! А где дороги? и пр. Давайте любить наш город, - пишет другой читатель.
Впрочем, опрос собрал немало и нелестных комментариев.
- В 100 метрах от проспекта находится улица Тайманова. Когда перекрывают проспект она становится объездной для любого вида транспорта. Раздолблена просто в хлам!!!!!! Там уже не то что проехать тяжело, пройти скоро будет невозможно! Пересечение Курмангазы (Фурманова) и М.Маметовой (Мира) там дыры прямо посередине и возле светофора просто яма. Новая дорога напротив ЗАГСа в сторону города, дыры поперёк большие. И перечислять можно сколько угодно!!!! Улучшения как такового нет! Одну дорогу с горем пополам доделают, а которую делали год-два назад уже переделывать пора, - считает читатель "МГ".
- Какие дороги??? Когда едешь по нашим дорогам, одной рукой руль держишь, а другой слезы вытираешь.))) Пешком, тоже не вариант, ноги переломаешь. На велике можно ездить, только когда чиновники велопробег устраивают (иначе наши водятлы снесут). Короче, обложили, демоны, со всех сторон.... и куда бедному крестьянину податься? - пишет читатель под ником Сделан в СССР.
К слову, в 2017 году планируется отремонтировать 60 км автодорог.