Согласно специальному оперативному плану «Вулкан» и плану взаимодействия ДВД Атырауской области, ДУИС по Атырауской области, ДЧС Атырауской области и представителей воинской части 5546 Национальной гвардии, к учениям были привлечены бойцы специального отряда «Собр». - Охрана и надзор в данном подразделении осуществляется силами сотрудников уголовно-исполнительной системы, многие из которых является женщинами. Как показывает анализ проведенных работ и среди женщин из числа специального контингента могут возникнуть конфликтные ситуации, которые могут провести к тяжким последствиям, - сообщили в пресс-службе ДУИС. В результате проведенных мероприятий сотрудники вверенных подразделений ДУИС по Атырауской области показали хорошие результаты, отработали практически все действия при возникновении кризисной ситуации. После проведения тренировок руководством ДВД, ДУИС, ДСЧ и воинской части 5546 подведены итоги, которые были оценены как «удовлетворительно».