По словам Даулеткерея КУСАИНОВА, в прошлом году в 29 домах культуры был проведен ремонт. -В 10 зданиях произведен капитальный ремонт, в 19 - средний. В этом году планируем отремонтировать дома культуры в Бокейординском , Жанибекском и Акжайыкском районах, - пояснил руководитель областного управления культуры. - Кроме того, за первое полугодие в эту сферу было выделено 682 миллиона тенге, в том числе на эти средства будет построен новый дом культуры в селе Подстепное Теректинского района . На сегодняшний день в 738 учреждениях культуры области работает более 5 тысяч работников.