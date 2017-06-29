Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", ночью 1 июля ожидается дождь с грозой. - Температура воздуха 1 июля составит +28... +30 градусов с порывами ветра до 18 м/с, ночью +15...+17 градусов. 2 июля днем столбик термометра поднимется до +20...+22 градусов. Также ночью пройдет кратковременный дождь с грозой и сильным ветром, - пояснили в РГП "Казгидромет".