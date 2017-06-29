В этом году на озеленение Уральска направлено порядка 140 млн тенге. Основную массу работы проводят сотрудники ТОО «Жайык Таза Кала». - В связи с затяжной весной мы немного запоздали с посадкой цветников. Сейчас высажено уже 20 тысяч квадратных метров. Использованы германские, датские и голландские семена цветов. В городе появилась цветочная пирамида. Она установлена на углу улиц Чагано-Набережная и Пугачева, - отметил заместитель директора по озеленению ТОО «Жайык Таза Кала» Нурлыбай Айдынов. Горожане отметили, что им нравятся новые цветочные композиции, которые украшают город. - В этом году появились вертикальные клумбы. Они радуют глаз. Хочется поблагодарить цветоводов за их фантазию и труд, - говорит пенсионерка Мария Савелова.