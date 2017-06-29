Подсудимый жестоко расправился сразу с двумя своими родственниками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта tumix.ru

По сообщению пресс-службы областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам, семейное застолье превратилось в кровавую расправу.

- В ходе семейного скандала хозяин квартиры схватил нож и сначала набросился на своего дядю, нанес ему удар в область грудной клетки, затем догнал своего брата и ударил его ножом в живот. В результате кровавого побоища оба пострадавших скончались на месте, - сообщили в пресс-службе.

В суде подсудимый полностью признал вину. Суд учел, что обвиняемый ранее был осужден за убийство, признал в его действиях опасный рецидив. Таким образом, мужчину признали виновным в совершении преступления предусмотренного п.1, ч.2,ст.99 УК "Убийство двух лиц" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии особого режима.

-Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Ерлан ОМАРОВ