Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре тестирования, во время тестирования ни одного выпускника не удалили из аудиторий из-за шпаргалок и других нарушений. - Средний балл в центре единого национального тестирования составил 81,7. Максимальный результат составил 136 баллов, которые получили три ученика гимназий. Свыше 100 баллов набрали 186 выпускников, - отметили в центре тестирования. - Кроме того, 10 выпускников подавали апелляцию, 8 из них удовлетворили. Всего в 2017 году 4422 человека закончили школы ЗКО.