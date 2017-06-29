Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в поликлинике №6, все пациенты могут пройти обследование без записи. - Все, кто прикреплен к нашей поликлинике, 1 июля смогут попасть на прием к хирургу, кардиологу, окулисту, невропатологу, эндокринологу и лору без записи в порядке "живой" очереди, - отметили в поликлинике. Стоит отметить, что 1 июля в Казахстане будет рабочим днем.