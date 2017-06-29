Выпускники Прикаспийского современного колледжа решили публично принести извинения перед общественностью, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". atyrau_video (2) Сегодня, 29 июня, в пресс-центре "Атырау Ақпарат" состоялся брифинг с участием самих героев видео, их родителей и педагогов. - Мы можем понять, но не принять за истину причину такого неадекватного поведения выпускников: только что закончилось напряженное время выпускных экзаменов, прошло торжественное вручение дипломов, эмоции переполняли молодежь. В отношении молодых людей сотрудниками правоохранительных органов будут приняты соответствующие меры, - сообщили педагоги колледжа. Сами герои видео сообщили, что были абсолютно трезвыми, автором видео является девушка с параллельной группы, она же и выложила его в социальные сети. - Мы очень сожалеем о снятом видео. Мы не имеем никаких претензий к руководству и педагогическому составу колледжа, более того, выражаем благодарность за хорошие знания, полученные во время учебы, - рассказал герой видеоролика Жасулан КАИРОВ. Как оказалось, один из выпускников окончил учебу с красным дипломом. По словам брата Жасулана КАИРОВА, никакого негативного поведения за братом они никогда не замечали. Нужно отметить, что оба парня, которые снялись в скандальном видеоролике, являются творческими людьми - играют в молодежном театре. Напомним, в социальных сетях появилось скандальное видео с нецензурной бранью в адрес учебного заведения. Участниками видео, записанного у областного акимата, оказались выпускники одного из Атырауских колледжей. atyrau_video (1) atyrau_video (3) Ec2kaiGW19w Камилла МАЛИК