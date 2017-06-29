Расследование смерти подростка в Уральске затянулось на полгода
Нурхат ГАДИЛОВ умер 24 января 2017 года от рака крови, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурхат ГАДИЛОВ
Со слов матери подростка Сауле МОТЫШЕВОЙ, заявление в Абайский отдел полиции она написала 9 февраля, однако до сих пор расследование не сдвинулось с мертвой точки.
- Сначала ждали заключение фармконтроля. Когда 22 февраля фармконтроль все-таки сделал заключение, то выявили многочисленные нарушения в лечении моего сына. Этот документ следователи должны были забрать и сразу отправить на судебно-медицинскую экспертизу. Однако когда я позвонила следователю 18 марта, она сказала мне, что уже все отправлено. Но когда я 28 марта попросила дать мне подтверждающий документ, что заключение фармконтроля уже передали на дальнейшее рассмотрение, выяснилось, что оно до сих пор лежит в облздраве, - рассказала Сауле МОТЫШЕВА.
Также расстроенная женщина заявила, что за все время следствия она вместе с адвокатом трижды обращались в прокуратуру с жалобами на проведение расследования. За полгода по данному делу сменилось несколько следователей. А причины волокиты маме объясняют тем, что следователи уходят на больничный, в отпуск или еще что-то.
- 5 июня судмедэкспертиза также дала ответ по нашему запросу, и 9 июня мне позвонили оттуда и попросили забрать документ, потому что следователь по неизвестным причинам не забрал его. Вот сейчас у меня на руках есть заключение судмедэксперта, а следователя нет. Как такое может быть? По каким причинам они тормозят расследование дела - мне непонятно, - говорит Сауле МОТЫШЕВА. - Оба заключения дают основание полагать, что врачи виновны в смерти моего сына.
Мама подростка также сообщила, что за все это время по делу были допрошены всего два свидетеля, которых предоставила сама Сауле МОТЫШЕВА.
Как сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, уголовное дело по факту смерти подростка зарегистрировано по статье 317 ч. 3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".
- За время следствия по уголовному делу поменялись два следователя. Это произошло из-за большой загруженности первого следователя. В настоящее время по материалам уголовного дела проводятся необходимые процессуальные и следственные мероприятия, по результатам проведения которых, учитывая заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы можно будет установить подозреваемого, - отметил Берик АЙМУРЗИН.
Напомним, 17-летний подросток скончался в больнице 24 января после трех остановок сердца. Как выяснилось, парня 10 января после обращения в скорую помощь с сильными головными болями направили в поликлинику №6. Участковый врач поставил диагноз ОРВИ. А после подросток умер от рака крови.
