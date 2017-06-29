Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Даулеткерея КУСАИНОВА, идею об открытии музея озвучил недавно глава нашего региона. -Для того чтобы открыть музей, необходимо здание. Этот вопрос был решен и нам выделили здание. Вчера мы получили ключи, и теперь идет подготовительная работа по оформлению документации. Здание расположено в районе остановки Революция, в центре города, в нем всего четыре комнаты. Есть отрадная новость - нам хотят протянуть руку помощи представители бизнеса нашего региона для оформления нового музея, - отметил Даулеткерей КУСАИНОВ. Кроме того, руководитель областного управления культуры рассказал что у нас есть в городе музеи основаны в разных направлениях. - В городе есть краеведческий музей, музей на тему экологии, музей Е.Пугачева, А.Пушкина, Жангир хана. Но стоит отметить, что остались пятна в истории. В советское время были репрессии, более того, в этом году празднуем столетие движения "Алаш", думаю, музей будет посвящен этому событию. Но мы еще окончательного решения не приняли и будем советоваться с историками, - рассказал Даулеткерей КУСАИНОВ.