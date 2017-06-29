Об этом на отчете о проделанной работе рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации  Даулеткерей КУСАИНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам  Даулеткерея КУСАИНОВА, идею об открытии музея озвучил недавно глава нашего региона. -Для того чтобы открыть музей, необходимо здание. Этот  вопрос был решен  и нам выделили  здание. Вчера мы получили ключи, и теперь идет подготовительная работа по оформлению документации. Здание расположено в районе остановки Революция, в центре города, в нем всего четыре комнаты. Есть отрадная новость - нам хотят протянуть руку помощи представители бизнеса нашего региона для оформления нового музея, - отметил Даулеткерей КУСАИНОВ. Кроме того, руководитель областного управления культуры рассказал что у нас есть в городе музеи основаны в разных направлениях. - В городе есть краеведческий музей, музей на тему экологии, музей Е.Пугачева, А.Пушкина, Жангир хана. Но стоит отметить, что остались пятна в истории. В советское время были репрессии, более того, в этом году празднуем столетие движения "Алаш", думаю, музей будет посвящен этому событию. Но мы еще окончательного решения не приняли и будем советоваться с историками, - рассказал Даулеткерей КУСАИНОВ. Кристина КОБИНА