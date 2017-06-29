Трагедия чуть не произошла на реке Чаган в парке культуры и отдыха города Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dchs Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, 5-летнего мальчика удалось вовремя вытащить из воды спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, которые в этот день дежурили  в парке культуры и отдыха города Уральск. - Гости, приехавшие из Шымкента, решили отдохнуть в парке, и на берегу реки Чаган устроили пикник. Разгорячившись на солнце, дети отправились купаться в речке. Один из детей споткнулся и упал в воду, потом начал захлебываться и тонуть. Отец тонувшего мальчика тем временем находился на берегу реки и заметил, что сын тонет, и начал звать на помощь. Буквально за минуту спасателям удалось вытащить из реки тонущего мальчика. Ему была оказана помощь, после чего его передали родственникам, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что в этом году это уже второй случай спасения детей в парке культуры и отдыха города Уральск . В ДЧС ЗКО предупреждают, что детей возле водоемов без присмотра взрослых оставлять нельзя. Напомним, 12 летний мальчик решил порыбачить в реке в парке отдыха Уральска, подскользнувшись на мокрой бетонной плите, упал в воду и начал тонуть. Кристина КОБИНА Фото предоставлено ДЧС ЗКО